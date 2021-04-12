Эвакуация российских туристов из Турции проводится не будет
Эвакуация российских туристов из Турции на фоне закрытия регулярного авиасообщения со страной из-за коронавируса производится не будет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Отмечается, что туристы в настоящее время находящиеся в Турции смогут планово вернуться на родину в соответствии с датами туров. По словам Догузовой, те, кто захочет вернуться домой раньше запланированной даты, смогут согласовать это с туроператорами.
Ранее в понедельник стало известно, что по решению правительства РФ будут приостанавлены регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. По словам Догузовой, туристы, которые захотят вернуться домой раньше запланированной даты, смогут согласовать это с туроператорами.
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