В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о покушении на него
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
Ранее Кадыров заявил, что на него готовилось покушение. По его словам, сенатор Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев спрашивали у неких людей, «за сколько» они могут принять заказ на убийство.
Песков отметил, что Кремль не будет комментировать эту ситуацию.
«Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры», — подчеркнул пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru