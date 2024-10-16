В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о покушении на него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

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Ранее Кадыров заявил, что на него готовилось покушение. По его словам, сенатор Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев спрашивали у неких людей, «за сколько» они могут принять заказ на убийство.

Песков отметил, что Кремль не будет комментировать эту ситуацию.

«Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры», — подчеркнул пресс-секретарь.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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