Кадыров назвал баснями слухи о «заказе» журналиста, оскорбившего Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг заявления о том, что он якобы является заказчиком готовившегося убийства грузинского телеведущего Георгия Габунии, которое сорвали спецслужбы Грузии при участии украинских коллег.
Чеченский лидер назвал слухи об этом «баснями обиженных судьбой людей», а сделанное заявление — глупым.
Ранее сайт «Эхо Кавказа» со ссылкой на гендиректора оппозиционного грузинского канала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил, что грузинские силовики задержали в Тбилиси 38-летнего гражданина России Васамбека Кокова. Тот якобы должен был убить Габунию по заданию Кадырова за нецензурные слова в адрес президента России Владимира Путина, которые журналист произнёс в эфире «Рустави 2» летом прошлого года.
«Если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», - цитирует ответ Кадырова телеканал «360». Вместе с тем, Габунию он в своем Telegram-канале назвал «словоблудом» и «горе-журналистом» с манией величия. Кадыров подчеркнул, что не забыл оскорбление российского государства и народа, посоветовав Габунии «встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся». В противном случае журналист останется его врагом, добавил глава Чечни.
В материале «Эхо Кавказа» отмечалось, что и раньше «стыдил» Габунию, а сам журналист после своего скандального выступления получал угрозы.
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