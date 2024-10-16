Песков: Сроки саммита БРИКС продлевать не планируют

Продлевать сроки саммита БРИКС не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, вся инфраструктура мероприятия подготовлена под «достаточно большой интерес».

«Потребности продлевать саммит нет и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — рассказал Песков.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СаммитБриксДмитрий Песков

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