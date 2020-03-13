В Кремле отреагировали на предупреждение Кудрина о росте бедности

Песков назвал Кудрина «очень опытным» экономистом, однако призвал рассматривать проблему комплексно.

«Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя», - цитирует Пескова RT. Он добавил, что для грамотной оценки необходимо учитывать данные кабмина и статистических ведомств.

В Кремле отметили, что сейчас рынки пребывают «в состоянии пилы», в связи с чем нужно «более детально понять тренд» перед тем, как делать какие-то заключения.

Ранее Кудрин заявил, что Россия в текущем году может столкнуться с ростом бедности, а также отметил, что темпы экономического роста в стране будут варьироваться около нуля.

