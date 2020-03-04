Экономисты согласились со Счетной палатой о сложности борьбы с бедностью в России
В эфире НСН экономист Василий Колташов рассказал, как правительство РФ сможет реально бороться с бедностью.
Предпринятых властями мер по борьбе с бедностью в рамках инициатив президента Владимира Путина может оказаться недостаточно, чтобы достичь целевых показателей в 2020 году. К такому выводу пришла Счётная палата, сообщает РБК. Правительство стремится сократить долю россиян с доходами ниже прожиточного минимума с 11,7% до 10,8%. Однако не все меры касаются малообеспеченного населения, подчёркивают аудиторы.
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что разделяет сомнения Счётной палаты ещё по одной существенной причине.
«Я надеюсь, что удастся достичь плановых показателей по снижению бедности, но очень сомневаюсь, что это получится в 2020 году. Хотя бы даже из-за конъюнктуры, из-за того, что маленький коронавирус укрывает от нас большой мировой экономический кризис, оказывающий влияние на российскую экономику и на рубль. В результате мы можем оказаться в ситуации, когда принимаемые меры, и даже дополнительные сверхмеры работают лишь на то, чтобы стабилизировать ситуацию, но не обеспечить качественные улучшения. Боюсь, государство в 2020 году не сможет справиться с задачей и, конечно, это разочарует общество, если только политика не изменится кардинальным образом.
Пока меры по борьбе с бедностью, по стимулированию экономики выглядели достаточно ограниченными, умеренными, рассчитанными на то, что мы не находимся в стрессовой ситуации. А мы в эту стрессовую ситуацию входим, и в ней проживём 2020 год, который будет непростым. Это означает, что меры должны расширяться. И вопрос нужно ставить о сохранении доходов домашних хозяйств. То есть нужно менять налоговую политику, нужно уменьшать налоговое давление на домохозяйства», - полагает эксперт.
По мнению экономиста, для этого правительству следует сделать две вещи.
«На мой взгляд, нужно ввести необлагаемый налогами минимум, который позволит людям немножко денег оставить у себя в руках. И, наконец, заморозить повышение тарифов. Потому что как бы экономика не оживала в последние четыре года, всё это съело повышение тарифов – даже в большей мере, чем повышение цен на продукты питания и транспорт», - сказал Колташов в беседе с НСН.
По мнению директора Института социальной политики ВШЭ Лилии Овчаровой, из новых социальных инициатив президента на снижение уровня бедности повлияет только программа адресных пособий для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, имеющих детей от трёх до семи лет, пишет РБК.
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