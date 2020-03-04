Экономисты согласились со Счетной палатой о сложности борьбы с бедностью в России

Предпринятых властями мер по борьбе с бедностью в рамках инициатив президента Владимира Путина может оказаться недостаточно, чтобы достичь целевых показателей в 2020 году. К такому выводу пришла Счётная палата, сообщает РБК. Правительство стремится сократить долю россиян с доходами ниже прожиточного минимума с 11,7% до 10,8%. Однако не все меры касаются малообеспеченного населения, подчёркивают аудиторы.

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что разделяет сомнения Счётной палаты ещё по одной существенной причине.

«Я надеюсь, что удастся достичь плановых показателей по снижению бедности, но очень сомневаюсь, что это получится в 2020 году. Хотя бы даже из-за конъюнктуры, из-за того, что маленький коронавирус укрывает от нас большой мировой экономический кризис, оказывающий влияние на российскую экономику и на рубль. В результате мы можем оказаться в ситуации, когда принимаемые меры, и даже дополнительные сверхмеры работают лишь на то, чтобы стабилизировать ситуацию, но не обеспечить качественные улучшения. Боюсь, государство в 2020 году не сможет справиться с задачей и, конечно, это разочарует общество, если только политика не изменится кардинальным образом.