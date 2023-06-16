В Кремле отказались считать всех руководителей стран Запада русофобами

Не все главы стран коллективного Запада демонстрируют проявления русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, Россия по-прежнему сотрудничает со своими партнерами, в частности, с Турцией. Он подчеркнул, что Россия и Турция прилагают все усилия, чтобы сохранять добрососедские отношения.

Ранее Песков заявил, что руководству европейских стран недолго будет удаваться объяснять все экономические проблемы действиями России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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