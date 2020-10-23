В Кремле отказались комментировать отставку первого замдиректора ФСБ
Власти не собираются подтверждать либо опровергать информацию о том, что заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Смирнов ушел в отставку, заявили в пресс-службе Кремля.
О том, что президент Владимир Путин подписал указ об отставке Смирнова, стало известно 22 октября. В начале месяца ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст для государственной службы.
Ранее в СМИ сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост первого заместителя директора ФСБ стал начальник службы экономической безопасности Сергей Королев.
В 2019 году появилась информация, что Сергей Смирнов стал самым богатым генералом ФСБ. Его доход за 2018 год составил 84,7 миллионов рублей.
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