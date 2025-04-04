Москва высылает троих дипломатов Молдавии

Молдавскому послу заявили решительный протест из-за решения Кишинева объявить persona non grata трех сотрудников посольства России.

В российском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что попытки обвинить дипмиссию РФ во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение о высылке российских дипломатов продолжением курса Молдавии по разрушению имеющих исторические корни отношений Кишинева и Москвы, напоминает RT.

