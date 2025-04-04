Москва высылает троих дипломатов Молдавии

Российский МИД сообщил о высылке троих дипломатов Молдавии.

МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников российского посольства

Молдавскому послу заявили решительный протест из-за решения Кишинева объявить persona non grata трех сотрудников посольства России.

В российском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что попытки обвинить дипмиссию РФ во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение о высылке российских дипломатов продолжением курса Молдавии по разрушению имеющих исторические корни отношений Кишинева и Москвы, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МИД РФПолитикаМолдавия

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