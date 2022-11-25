Песков: Точных сроков оглашения Путиным послания Федеральному собранию нет

Точных сроков оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

СМИ: в Кремле готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На минувшей неделе пресс-секретарь заявил, что послание президента Федеральному собранию планируется провести до конца года, напоминает RT. По данным СМИ, в Кремле уже начали готовить выступление главы государства, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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