В Кремле опровергли слова Лукашенко о просьбе поставить вооружение
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи не озвучивал никаких просьб о поставках российского вооружения. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее сегодня сам Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу утверждал, что попросил Путина о поставках «некоторых типов вооружений».
Как уточнил Песков, по линии военно-промышленного комплекса у Белоруссии и России и итак идёт интенсивное взаимодействие, что укладывается в целом в двусторонние союзнические отношения.
Лукашенко также заверил Шойгу, что Белоруссия вполне способна удержать ситуацию не только в самой республике, но и по периметру границ. «Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока», — цитирует RT белорусского президента.
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