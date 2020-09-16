В Кремле опровергли слова Лукашенко о просьбе поставить вооружение

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи не озвучивал никаких просьб о поставках российского вооружения. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сегодня сам Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу утверждал, что попросил Путина о поставках «некоторых типов вооружений».

Как уточнил Песков, по линии военно-промышленного комплекса у Белоруссии и России и итак идёт интенсивное взаимодействие, что укладывается в целом в двусторонние союзнические отношения.

Лукашенко также заверил Шойгу, что Белоруссия вполне способна удержать ситуацию не только в самой республике, но и по периметру границ. «Вы можете не сомневаться в нашей надёжности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока», — цитирует RT белорусского президента.

