В Кремле опровергли наличие «своих» кандидатов на белорусских выборах

У России нет «своих кандидатов» на предстоящих в августе выборах президента Белоруссии. С таким заявлением в пятницу, 19 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», - сказал он.

Также Песков заявил, что считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — его считают самым опасным соперником Александра Лукашенко в президентский гонке.

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», - цитирует RT представителя Кремля.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко бессменно правит республикой последние 26 лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЛукашенкоКремльПесковБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры