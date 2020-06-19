В Кремле опровергли наличие «своих» кандидатов на белорусских выборах
У России нет «своих кандидатов» на предстоящих в августе выборах президента Белоруссии. С таким заявлением в пятницу, 19 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», - сказал он.
Также Песков заявил, что считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — его считают самым опасным соперником Александра Лукашенко в президентский гонке.
«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», - цитирует RT представителя Кремля.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко бессменно правит республикой последние 26 лет.
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