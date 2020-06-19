В Кремле опровергли наличие «своих» кандидатов на белорусских выборах

«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», - сказал он.



Также Песков заявил, что считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — его считают самым опасным соперником Александра Лукашенко в президентский гонке.



«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», - цитирует RT представителя Кремля.



Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко бессменно правит республикой последние 26 лет.

