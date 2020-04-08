В Кремле объяснили, почему Россия не может «выйти из Донбасса»
Россия не изменит свою позицию относительно Украины в связи с падением ценна нефть и пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее три экс-посла США на Украине призвали предложить России снять с неё санкции, если в нынешних условиях она «выйдет из Донбасса» и вернёт Крым.
По словам Пескова, выйти из Донбасса Россия не может, потому что никогда туда не входила, передает РИА ФАН. Что касается Крыма, то вопрос о его возвращении Украине не стоит ни при каких «если» - это территория РФ, подчеркнул представитель Кремля.
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