В Кремле объяснили, почему Россия не может «выйти из Донбасса»

Россия не изменит свою позицию относительно Украины в связи с падением ценна нефть и пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее три экс-посла США на Украине призвали предложить России снять с неё санкции, если в нынешних условиях она «выйдет из Донбасса» и вернёт Крым.

По словам Пескова, выйти из Донбасса Россия не может, потому что никогда туда не входила, передает РИА ФАН. Что касается Крыма, то вопрос о его возвращении Украине не стоит ни при каких «если» - это территория РФ, подчеркнул представитель Кремля.

