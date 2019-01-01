В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского

Он заявил, что поздравлять кандидата на пост главы государства пока рано. По словам Пескова, говорить о поздравлениях со стороны Владимира Путина в адрес Владимира Зеленского преждевременно. Он также отметил, что по этой же причине нет смысла поднимать вопрос о возможности совместной работы, сообщает Интерфакс.

Накануне на Украине состоялись выборы президента Украины. Владимир Зеленский заручился рекордной поддержкой соотечественников. На данный момент он набрал 73,17% голосов после обработки 95,06% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей. Такие данные были обнародованы украинской Центральной избирательной комиссии.

