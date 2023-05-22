В Кремле объяснили особый характер отношений Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган являются серьёзными политическими деятелями, сообщает RT.

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Отвечая на вопрос об особом характере отношений политиков он указал, что российский и турецкий лидеры занимаются конкретными вопросами взаимовыгодных двусторонних отношений.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Эрдоган «обладают огромным политическим опытом», им «не свойственны популистские приёмы» и они «отвечают за свои слова».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вводить санкции против России по примеру Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий Песков

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