В Кремле объяснили особый характер отношений Путина и Эрдогана

Отвечая на вопрос об особом характере отношений политиков он указал, что российский и турецкий лидеры занимаются конкретными вопросами взаимовыгодных двусторонних отношений.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Эрдоган «обладают огромным политическим опытом», им «не свойственны популистские приёмы» и они «отвечают за свои слова».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вводить санкции против России по примеру Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

