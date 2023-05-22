В Кремле объяснили особый характер отношений Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган являются серьёзными политическими деятелями, сообщает RT.
Отвечая на вопрос об особом характере отношений политиков он указал, что российский и турецкий лидеры занимаются конкретными вопросами взаимовыгодных двусторонних отношений.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Эрдоган «обладают огромным политическим опытом», им «не свойственны популистские приёмы» и они «отвечают за свои слова».
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вводить санкции против России по примеру Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru