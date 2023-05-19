Эрдоган готов примириться с Асадом
19 мая 202317:34
Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий в примирении с сирийским лидером Башаром Асадом.
«Если удастся наладить борьбу с терроризмом на севере страны», - пояснил Эрдоган.
Он также отметил, что Турция пока не собирается выводить войска с севера Сирии.
Конфликт между странами начался в 2012 году. Турция обвинила Сирию в нарушении границы и постоянных обстрелах, а Сирия обвинила Анкару в поддержке террористов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru