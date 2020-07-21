В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио губернатора
Президент России Владимир Путин при назначении депутата Госдумы Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края учитывал и мнение населения, и деловые качества кандидата, которые известны в рамках работы по партийной линии ЛДПР. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам во вторник, 21 июля.
Спикер Кремля добавил, что у Дегтярёва очень богатый политический опыт и опыт законодательной работы.
По словам Пескова, при назначении Дегтярёва президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, в том числе по национальным целям и планам развития, передаёт ТАСС.
Дегтярёв прилетел в Хабаровск на следующий день после назначения. От запланированной большой пресс-конференции он отказался, дав комментарий лишь нескольким журналистам.
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