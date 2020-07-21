В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио губернатора

Спикер Кремля добавил, что у Дегтярёва очень богатый политический опыт и опыт законодательной работы.

По словам Пескова, при назначении Дегтярёва президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, в том числе по национальным целям и планам развития, передаёт ТАСС.

Дегтярёв прилетел в Хабаровск на следующий день после назначения. От запланированной большой пресс-конференции он отказался, дав комментарий лишь нескольким журналистам.

