В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио губернатора

Президент России Владимир Путин при назначении депутата Госдумы Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края учитывал и мнение населения, и деловые качества кандидата, которые известны в рамках работы по партийной линии ЛДПР. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам во вторник, 21 июля.

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Спикер Кремля добавил, что у Дегтярёва очень богатый политический опыт и опыт законодательной работы.

По словам Пескова, при назначении Дегтярёва президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, в том числе по национальным целям и планам развития, передаёт ТАСС.

Дегтярёв прилетел в Хабаровск на следующий день после назначения. От запланированной большой пресс-конференции он отказался, дав комментарий лишь нескольким журналистам.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Михаил ДегтяревГубернаторОтставки И НазначенияКремль
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