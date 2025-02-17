В Кремле объяснили, почему задержанного во Внуково американца быстро отпустили
Оперативное решение ситуации с задержанным во Внуково гражданином Америки Уэйном Байерсом связано, в том числе, с восстановлением отношений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия ожидает, что во вторник, на встрече делегаций РФ и США в Саудовской Аравии удастся поговорить о «восстановлении всего комплекса российско-американских отношений».
Говоря об освобождении Байерса, Песков уточнил, что «те или иные события» можно как раз рассматривать в контексте этих процессов.
Ранее, на прошлой неделе, сотрудники таможни международного аэропорта Внуково при проверке багажа задержали Байерса, так как нашли 500 грамм марихуаны в его вещах.
В воскресенье, 16 февраля, ряд СМИ сообщили, что Байерса освободили из СИЗО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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