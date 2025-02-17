В Кремле объяснили, почему задержанного во Внуково американца быстро отпустили

Оперативное решение ситуации с задержанным во Внуково гражданином Америки Уэйном Байерсом связано, в том числе, с восстановлением отношений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия ожидает, что во вторник, на встрече делегаций РФ и США в Саудовской Аравии удастся поговорить о «восстановлении всего комплекса российско-американских отношений».