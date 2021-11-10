Британия предупредила Россию и Китай о радиоэлектронной разработке флота

Великобритания направила России и Китаю «страшное предупреждение» о разработке радиоэлектронной борьбы флота. Об этом сообщает газета «Daily Express».

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Власти Британии вложат более £100 миллионов на развитие кораблей королевской армии. В Минобороны европейской страны подчеркнули, что данные инвестиции улучшат противоракетную защиту и усилят возможности Великобритании в обнаружении и идентификации противника.

Отмечается, что подобное предупреждение связано с развитием вооруженных сил России и КНР.

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ТЕГИ:ВооружениеКитайРоссияВеликобритания
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