Британия предупредила Россию и Китай о радиоэлектронной разработке флота

Власти Британии вложат более £100 миллионов на развитие кораблей королевской армии. В Минобороны европейской страны подчеркнули, что данные инвестиции улучшат противоракетную защиту и усилят возможности Великобритании в обнаружении и идентификации противника.

Отмечается, что подобное предупреждение связано с развитием вооруженных сил России и КНР.

