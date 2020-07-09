В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

В Кремле не знают о записях, которые ранее были обнародованы украинским депутатом Андреем Деркачем – на одной из них содержится якобы разговор российского лидера Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он не знает, что это за публикация.

«Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», - отметил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным. По его словам, эта беседа состоялась 30 апреля 2015 года, отмечает RT. В её ходе якобы лидеры обсуждали переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему президенту Украины работается на этом посту, пишет РИА ФАН.

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Ранее бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о появившемся «уникальном шансе» для Киева вернуть контроль над Крымом. По мнению бывшего главы государства, речь идёт об экономическом факторе.

В непростых условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», вызванного пандемией коронавируса, Украина с помощью других государств может «заставить» Россию отказаться от полуострова, так как якобы не имеет возможности его финансировать.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаДмитрий ПесковПётр ПорошенкоВладимир ПутинКремль
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