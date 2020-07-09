В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

В Кремле не знают о записях, которые ранее были обнародованы украинским депутатом Андреем Деркачем – на одной из них содержится якобы разговор российского лидера Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он не знает, что это за публикация.

«Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», - отметил Песков.



Напомним, ранее стало известно, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным. По его словам, эта беседа состоялась 30 апреля 2015 года, отмечает RT. В её ходе якобы лидеры обсуждали переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему президенту Украины работается на этом посту, пишет РИА ФАН.