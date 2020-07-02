На Украине раскрыли план Порошенко по «кровавому» госперевороту

Бывший президент Украины Пётр Порошенко замыслил организовать в стране «кровавый» государственный переворот с целью отстранения от власти действующего главы государства Владимира Зеленского. Это утверждает депутат Верховной рады Илья Кива.

По его информации, катастрофические для республики события могут развернуться предстоящей осенью. По словам народного избранника, Порошенко вошёл в альянс с националистами, которые и должны воплотить на практике его замысел. Кива пророчит, что Зеленский должен стать «сакральной жертвой» для этой «банды».

Депутат также утверждает, что Порошенко воспользуется услугами бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который был замешан в событиях 2014 года, когда силовым путём свергали Виктора Януковича, отмечает Утро.ру. Кива опасается, что, если Зеленский и дальше будет бездействовать, страна вообще перестанет существовать.

Ранее сегодня Петр Порошенко призвал украинцев собраться на Майдан, чтобы противостоять так называемому «пророссийскому реваншу».

