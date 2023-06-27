В Кремле не согласились с мнением, что попытка мятежа пошатнула позиции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением ряда аналитиков, которые указали на пошатнувшиеся позиции Владимира Путина после попытки вооруженного мятежа, сообщает РИА Новости.
По его словам, «ультраэмоциональные истерики», прорывающиеся через «некоторые истерические новые СМИ, интернет» не имеют никакого отношения к реальности.
«Уровень консолидации общества, политики, военных, бойцов, гражданских, религиозных деятелей и верующих вокруг президента очень высокий», — заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам частной военной компании «Вагнер», что они не пошли на кровопролитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru