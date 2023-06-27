В Кремле не согласились с мнением, что попытка мятежа пошатнула позиции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением ряда аналитиков, которые указали на пошатнувшиеся позиции Владимира Путина после попытки вооруженного мятежа, сообщает РИА Новости.

Путин: Люди, армия, народ не были с мятежниками

По его словам, «ультраэмоциональные истерики», прорывающиеся через «некоторые истерические новые СМИ, интернет» не имеют никакого отношения к реальности.

«Уровень консолидации общества, политики, военных, бойцов, гражданских, религиозных деятелей и верующих вокруг президента очень высокий», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам частной военной компании «Вагнер», что они не пошли на кровопролитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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