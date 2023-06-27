Путин: Люди, армия, народ не были с мятежниками
Президент России Владимир Путин во время выступления перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж, заявил, что армия и народ не были заодно с мятежниками.
В минувшую субботу подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.
Российский лидер подчеркнул, что быстрая и четкая работа силовиков во время субботнего мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
В субботу глава «Вагнеров» Евгений Пригожин заявлял, что действия группы стали ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны. В тот же день ситуацию урегулировали при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, ЧВК остановила движение колонн и объявила о возвращении в полевые лагеря, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru