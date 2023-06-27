Путин: Люди, армия, народ не были с мятежниками

В минувшую субботу подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.

Российский лидер подчеркнул, что быстрая и четкая работа силовиков во время субботнего мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.

В субботу глава «Вагнеров» Евгений Пригожин заявлял, что действия группы стали ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны. В тот же день ситуацию урегулировали при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, ЧВК остановила движение колонн и объявила о возвращении в полевые лагеря, напоминает RT.

