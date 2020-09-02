В Кремле не получали от Берлина данных об отравлении Навального «Новичком»
Москва не получала данные о выводах экспертов ФРГ об отравлении Алексея Навального ядовитым веществом из так называемой группы «Новичок». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по официальным каналам информация не поступала.
Ранее сегодня официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт озвучил версию, согласно которой Навальный был отравлен боевым ядом. По словам спикера правительства ФРГ, этот вывод военных экспертов Бундесвера «не вызывает никаких сомнений».
О результатах обследования блогера немецкий власти намерены поставить в известность Евросоюз и НАТО, отмечает Ura.ru. По словам Зайберта, что канцлер Германии Ангела Меркель уже провела совещание на тему Навального с рядом министров и согласовала некоторые шаги в свете новых открывшихся данных. Берлин обещает также проинформировать о выводах лаборатории Бундесвера посла России в ФРГ.
При этом ранее, по неофициальным данным, российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального никаких отравляющих веществ. Оппозиционеру стало резко плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, откуда Навального в коме переправили через два дня в берлинскую клинику «Шарите».
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