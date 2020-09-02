В Кремле не получали от Берлина данных об отравлении Навального «Новичком»

Москва не получала данные о выводах экспертов ФРГ об отравлении Алексея Навального ядовитым веществом из так называемой группы «Новичок». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по официальным каналам информация не поступала.

Ранее сегодня официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт озвучил версию, согласно которой Навальный был отравлен боевым ядом. По словам спикера правительства ФРГ, этот вывод военных экспертов Бундесвера «не вызывает никаких сомнений».