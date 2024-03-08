В Кремле не ответили о планах Путина посетить новые регионы

«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — цитирует его слова телеканал «360».

Песков назвал график Путина напряженным и отметил, что он таким останется и после выборов президента, сообщает агентство.

В декабре 2023 года Путин пообещал, что скоро посетит Донбасс, Президент напомнил, что бывал в Луганске, передает «Радиоточка НСН».



