В Кремле не ответили о планах Путина посетить новые регионы
Еше неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в новые регионы до выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — цитирует его слова телеканал «360».
Песков назвал график Путина напряженным и отметил, что он таким останется и после выборов президента, сообщает агентство.
В декабре 2023 года Путин пообещал, что скоро посетит Донбасс, Президент напомнил, что бывал в Луганске, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стас Михайлов в честь 8 Марта выступил в московском метро
- Глава МО Франции: участие военных Запада в боях на Украине не обсуждается
- Фон дер Ляйен заявила об открытии морского гуманитарного коридора в Палестину
- Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом 2024 года
- В Кремле не ответили о планах Путина посетить новые регионы
- В ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта
- ПВО уничтожила четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями
- Искусственный интеллект определил самые нежеланные подарки женщин на 8 Марта
- Собянин: Более 56 млн цветов украсит Москву в этом году
- Медиамагнат Мердок женится на экс-теще Абрамовича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru