Путин призвал крупные банки начинать работать в новых регионах

Путин отметил, что Запад уже ввел санкции против крупных российских банков, поэтому им не стоит опасаться работать в новых регионах.

«То, чего боялись раньше - санкций, все уже случилось. Чего бояться-то», - сказал он.

Президент призвал создавать новые рабочие места в Донбассе и Новороссии. Он указал на важность восстановления предприятий и социальных объектов.

В декабре 2023 года Путин пообещал, что скоро посетит Донбасс, Президент напомнил, что бывал в Луганске, передает «Радиоточка НСН».

