Путин призвал крупные банки начинать работать в новых регионах
Президент России Владимир Путин призвал крупные финансовые учреждения начинать работать в новых регионах. Глава государства проводит совещание по развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Путин отметил, что Запад уже ввел санкции против крупных российских банков, поэтому им не стоит опасаться работать в новых регионах.
«То, чего боялись раньше - санкций, все уже случилось. Чего бояться-то», - сказал он.
Президент призвал создавать новые рабочие места в Донбассе и Новороссии. Он указал на важность восстановления предприятий и социальных объектов.
В декабре 2023 года Путин пообещал, что скоро посетит Донбасс, Президент напомнил, что бывал в Луганске, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru