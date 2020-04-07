В Кремле не исключают перенос единого дня голосования

На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.



Решение пока не приято. Один из собеседников издания сообщил, что если ситуация не стабилизируется к концу весны, то скорее всего выборы придется переносить.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал, как карантин повлияет на голосование по поправкам в Конституцию и на единый день голосования.

«Это очень сложная для власти история: как провести голосование по поправкам и как провести единый день голосования в следующем сентябре с учётом того, что наступает усталость. Многие считают, что действия власти в условиях коронавируса недостаточны и приведут к тому, что люди будут вынуждены нести все тяготы карантина, все издержки сами, без поддержки власти, и всё это плохо закончится для малого и среднего бизнеса. Первая форма протеста, которая напрашивается, - это будут не митинги и не голодные бунты. Это будет голосование, когда люди достанут фигу из кармана. В общем, остаётся надеяться на то, что ситуация с коронавирусом к лету закончится, но этого никто не может гарантировать», - отметил политолог.









