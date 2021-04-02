В Кремле назвали заявления Киева об американских военных неуместными
В Кремле считают неприемлемыми и неуместными заявления из Киева о возможности появления американских военных на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пот его словам, Россия никому не угрожает.
Ранее Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о телефонных переговорах своего главы Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. Таран обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия - при том, что Россия не является участником конфликта в Донбассе.
«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — утверждается в заявлении украинского военного ведомства.
25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником».
Украина переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также считает, что при эскалации в Донбассе НАТО не вмешается непосредственно в конфликт.
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