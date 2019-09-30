В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
По словам Пескова, публикация стенограмм возможа, однако только посл согласования обеих сторон.
Напомним, ранее члены Демократической партии США потребовали от Трампа публикации его переговоров с Владимиром Путиным.
«Будем обсуждать», - заявил на это Песков.
Напомним, ранее по поручению американского президента были опубликованы его переговоры лидером Украины Владимиром Зеленским. Целью публикации было опровержение обвинений в давлении на украинского президента.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН заявил, что политикам нужно оставить свободу на тайные переговоры.
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