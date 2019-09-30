В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам Пескова, публикация стенограмм возможа, однако только посл согласования обеих сторон.

Напомним, ранее члены Демократической партии США потребовали от Трампа публикации его переговоров с Владимиром Путиным.

«Будем обсуждать», - заявил на это Песков.

Напомним, ранее по поручению американского президента были опубликованы его переговоры лидером Украины Владимиром Зеленским. Целью публикации было опровержение обвинений в давлении на украинского президента.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН заявил, что политикам нужно оставить свободу на тайные переговоры.

