В Кремле назвали условие отказа от изменения Конституции

Голосование россиян по поправкам к Конституции не будет простой формальностью. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что вопросы о порядке и сроках его проведения прорабатываются. При этом представитель Кремля заявил, что, в том случае, если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений в Конституцию, то «так и произойдёт», подчёркивает телеканал 360.

Ранее НСН писала, что Госдума одобрила в первом чтении внесённый Владимиром Путиным законопроект о поправке к основному закону страны. Документ предполагает изменение 22-х статей основного закона страны. В частности, установление МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума, передачу Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, а также закрепление роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента.