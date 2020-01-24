В Кремле назвали условие отказа от изменения Конституции
Голосование россиян по поправкам к Конституции не будет простой формальностью. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что вопросы о порядке и сроках его проведения прорабатываются. При этом представитель Кремля заявил, что, в том случае, если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений в Конституцию, то «так и произойдёт», подчёркивает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Госдума одобрила в первом чтении внесённый Владимиром Путиным законопроект о поправке к основному закону страны. Документ предполагает изменение 22-х статей основного закона страны. В частности, установление МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума, передачу Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, а также закрепление роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента.
В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию РФ защитят социальные права граждан, а также позволят создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся.
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