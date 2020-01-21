Сенаторы поддержали президентский законопроект о поправке в Конституцию

Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму заключение на законопроект о поправке в Конституцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Он отметил, что сенаторы поддержали документ.

Между тем, также стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет предлагать палате рассмотреть президентский проект о поправке в Конституцию в предстоящий четверг, 23 января. С таким заявлением выступил его глава Павел Крашенинников.

Напомним, накануне, накануне президент внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В документе, в частности, предлагается на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.