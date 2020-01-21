Сенаторы поддержали президентский законопроект о поправке в Конституцию
Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму заключение на законопроект о поправке в Конституцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Он отметил, что сенаторы поддержали документ.
Между тем, также стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет предлагать палате рассмотреть президентский проект о поправке в Конституцию в предстоящий четверг, 23 января. С таким заявлением выступил его глава Павел Крашенинников.
Напомним, накануне, накануне президент внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В документе, в частности, предлагается на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.
Кроме того, документ предлагает ужесточить требования к кандидатам на пост президента. Они и должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами. По его словам, это нормальная ситуация в связи с тем, что такое поручение дано президентом страны и должно выполняться в приоритетном порядке. Говоря о сроках принятия изменений, Песков сказал, что документ должен быть готов в ближайшее время, хотя никаких четких дат нет, но «в долгий ящик ничего откладываться не будет».
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