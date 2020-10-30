В Кремле назвали условие для введения миротворцев в Карабах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения миротворческих подразделений в Нагорный Карабах. Представитель Кремля подчеркнул, что это можно сделать исключительно при согласии обеих сторон конфликта.
При этом Песков не стал углубляться в тему и отказался обсуждать механизм размещения миротворцев при возможном согласии как Азербайджана, так и Армении. Такие перспективы он назвал «эвентуальными» (возможными при благоприятных обстоятельствах) и призвал не сосредотачиваться на них, передает РИА ФАН.
Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин регулярно проводит обсуждения прекращения конфликта в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана и Армении. При этом обсуждается широкий круг тем.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован с помощью российских военнослужащих, отмечает Ura.ru.
Премьер-министр также считает главным камнем преткновения в вопросе ввода миротворцев необходимость согласования всеми конфликтующими сторонами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Минобороны Армении: зачищена от диверсантов часть территорий у ключевого города Карабаха
- Против судей КС Украины возбудили дело по статье о захвате власти
- Нурмагомедов назвал Макрона «тварью»
- «Пленных не берём». Лукашенко предупредил митингующих о жёстком ответе силовиков
- Песков: зарплаты медиков должны быть в приоритете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru