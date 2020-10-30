В Кремле назвали условие для введения миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения миротворческих подразделений в Нагорный Карабах. Представитель Кремля подчеркнул, что это можно сделать исключительно при согласии обеих сторон конфликта.

При этом Песков не стал углубляться в тему и отказался обсуждать механизм размещения миротворцев при возможном согласии как Азербайджана, так и Армении. Такие перспективы он назвал «эвентуальными» (возможными при благоприятных обстоятельствах) и призвал не сосредотачиваться на них, передает РИА ФАН.

«Будет разгром». У Армении осталось два варианта в Карабахе

Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин регулярно проводит обсуждения прекращения конфликта в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана и Армении. При этом обсуждается широкий круг тем.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован с помощью российских военнослужащих, отмечает Ura.ru.

Премьер-министр также считает главным камнем преткновения в вопросе ввода миротворцев необходимость согласования всеми конфликтующими сторонами.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МиротворцыНагорный КарабахДмитрий Песков
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