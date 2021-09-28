В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

«Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров могут затронуть темы двусторонних отношений и региональных конфликтов.

