В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут 29 сентября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров могут затронуть темы двусторонних отношений и региональных конфликтов.
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