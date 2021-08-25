В Кремле назвали позицию Турции по Крыму неверной
Российская сторона считает позицию Турции по Крыму неверной и готова дальше объяснять реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав тем самым выступление турецкой делегации на форуме «Крымской платформы».
По его словам, Россия не принимает позицию коллег по данному вопросу, но в целом отношения двух стран носят партнерский характер, основываются на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Крымская платформа» сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине, передает RT.
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