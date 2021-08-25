В Кремле назвали позицию Турции по Крыму неверной

Российская сторона считает позицию Турции по Крыму неверной и готова дальше объяснять реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав тем самым выступление турецкой делегации на форуме «Крымской платформы».

Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России новыми санкциями

По его словам, Россия не принимает позицию коллег по данному вопросу, но в целом отношения двух стран носят партнерский характер, основываются на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Крымская платформа» сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКремльТурция
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