В Кремле назвали неприемлемой инициативу США о непризнании Путина президентом

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию о непризнании Путина президентом, если он будет принимать участие в выборах в 2024 году.

«Каждый раз кажется, что ничего более агрессивного и нелепого оттуда не придет, но ошибаемся», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что инициатива американской стороны неприемлема, и право определять, кто может стать президентом страны, есть только у россиян.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят необходимости в ответных заявлениях.

