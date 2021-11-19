В Кремле назвали неприемлемой инициативу США о непризнании Путина президентом

Предложение американских конгрессменов не признавать президента России Владимира Путина главой государства после 2024 года демонстрирует, что США официально вмешиваются в дела других стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию о непризнании Путина президентом, если он будет принимать участие в выборах в 2024 году.

«Каждый раз кажется, что ничего более агрессивного и нелепого оттуда не придет, но ошибаемся», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что инициатива американской стороны неприемлема, и право определять, кто может стать президентом страны, есть только у россиян.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят необходимости в ответных заявлениях.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Конгресс СШАДмитрий ПесковВладимир Путин
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