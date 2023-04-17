В Кремле назвали не очень радужными перспективы зерновой сделки

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нерадужных перспективах с исполнением части «зерновой сделки». Слова пресс-секретаря президента приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению.

«Они по-прежнему не столь радужные», - добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши приостановить импорт зерна из Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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