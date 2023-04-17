В Кремле назвали не очень радужными перспективы зерновой сделки
17 апреля 202313:09
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нерадужных перспективах с исполнением части «зерновой сделки». Слова пресс-секретаря президента приводит РИА Новости.
Он отметил, что ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению.
«Они по-прежнему не столь радужные», - добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши приостановить импорт зерна из Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Лондон требует отменить приговор Кара-Мурзе
- Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
- В Кремле назвали не очень радужными перспективы зерновой сделки
- Москалькова: Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях
- Посол РФ вызван в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе
- В Оренбурге загрызших ребенка собак выпустят на улицу после отлова
- Президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран
- Минцифры Украины высказалось о будущем электронных повесток в стране
- СМИ сообщили о переизбытке газа на рынках Европы и Азии
- ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ
17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru