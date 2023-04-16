Власти Болгарии обсудят временный запрет на поставки украинского зерна
Болгария по примеру Польши и Венгрии может временно запретить импорт зерна с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явора Гечева.
Временный запрет призван защитить национальные интересы Болгарии, заявил глава ведомства. По его словам, это окажет поддержку местным фермерам.
Гечев уточнил, что информацию для принятия решения о запрете правительство соберет к 18 апреля. После этого меру обсудят с президентом Болгарии Руменом Радевым.
В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что приходящие в Одессу корабли могут использовать для перевозки оружия для ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru