Власти Болгарии обсудят временный запрет на поставки украинского зерна

Болгария по примеру Польши и Венгрии может временно запретить импорт зерна с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явора Гечева.

Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины

Временный запрет призван защитить национальные интересы Болгарии, заявил глава ведомства. По его словам, это окажет поддержку местным фермерам.

Гечев уточнил, что информацию для принятия решения о запрете правительство соберет к 18 апреля. После этого меру обсудят с президентом Болгарии Руменом Радевым.

В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что приходящие в Одессу корабли могут использовать для перевозки оружия для ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноУкраинаБолгария

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