Путин назвал правительству задачу номер один
Повышение уровня доходов россиян является задачей номер один, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года.
Глава государства отметил, что с третьего квартала наблюдается рост доходов населения и реальных зарплат.
«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», - цитирует Путина агентство ТАСС.
Достигнутых темпов роста экономики недостаточно, добавил президент. Вместе с тем, самоцелью является не просто улучшение экономических показателей, а улучшение жизни граждан, подчеркнул Путин.
Во вторник, 24 декабря, на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации Путин назвал одним из приоритетов законодателей в 2020 году улучшение бизнес-климата.
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