Путин назвал правительству задачу номер один

Повышение уровня доходов россиян является задачей номер один, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года.

Глава государства отметил, что с третьего квартала наблюдается рост доходов населения и реальных зарплат.

«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», - цитирует Путина агентство ТАСС.

Достигнутых темпов роста экономики недостаточно, добавил президент. Вместе с тем, самоцелью является не просто улучшение экономических показателей, а улучшение жизни граждан, подчеркнул Путин.

Во вторник, 24 декабря, на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации Путин назвал одним из приоритетов законодателей в 2020 году улучшение бизнес-климата.

