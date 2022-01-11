Песков прокомментировал переговоры РФ и США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности не являются «процессом ради процесса», сообщает ТАСС.
По его словам, важен результат этих переговоров, однако сказать о нём пока нечего.
«Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более чёткое понимание, чёткую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас ещё какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», - заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными, сообщает RT.
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