Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию

Глава КНР Си Цзиньпин приехал в Россию с официальным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Это девятый визит Си Цзиньпина в Россию и первая зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.

Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи о сотрудничестве двух стран. Российский лидер отметил, что страны нарастили в прошлом году товарооборот. Он составил рекордные 185 миллиардов рублей. Также Владимир Путин указал на схожее положение дел стран.

«Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», - отметил Путин.

Си Цзиньпин в своей статье отметил, что будет обсуждать с российским коллегой ситуацию на Украине.

Визит лидера КНР завершится 22 марта.

