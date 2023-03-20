Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию
Глава КНР Си Цзиньпин приехал в Россию с официальным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Это девятый визит Си Цзиньпина в Россию и первая зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.
Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи о сотрудничестве двух стран. Российский лидер отметил, что страны нарастили в прошлом году товарооборот. Он составил рекордные 185 миллиардов рублей. Также Владимир Путин указал на схожее положение дел стран.
«Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», - отметил Путин.
Си Цзиньпин в своей статье отметил, что будет обсуждать с российским коллегой ситуацию на Украине.
Визит лидера КНР завершится 22 марта.
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