В Кремле готовы к обмену с Украиной в формате «всех на всех»

Москва приветствовала бы вариант обмена удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что еще с российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», - цитирует РЕН ТВ представителя Кремля.

По словам Пескова, такое развитие событий должно стать окончательной целью процесса. Пресс-секретарь российского лидера также подтвердил продолжение «определенно работы» в этом направлении.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что новый «масштабный обмен» удерживаемыми гражданами между Москвой и Киевом может быть осуществлён уже через несколько дней, отмечает Ura.ru. По словам украинского главы МИД, соответствующие списки на обмен со стороны Киева уже оформлены.

7 сентября между Россией и Украиной был проведен обмен задержанными и заключенными в формате «35 на 35». На родину, в частности, возвратился россиянин, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Среди вернувшихся на Украину - моряки с судов, нарушивших российскую границу в Керченском проливе, кинорежиссера Олега Сенцова, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму.

