В Кремле допускают анализ причин недоверия россиян к власти

Российские власти могут в будущем провести исследование, чтобы выяснить причины недоверия к себе соотечественников в ходе опросов, хотя сейчас таких планов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что администрация главы государства обязательно обращает внимание на подобные публикации.

При этом, как передает РЕН ТВ, Песков отметил, что к методике опросов есть вопросы, поскольку, не всегда ясны формулировки ответов, которые предлагаются респондентам. Он также считает, что на результатах соцопроса сказываются внешние факторы - эмоциональный отпечаток на ответы накладывают громкие

случаи и события.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал результаты соцопроса, проведенного специалистами «Левада-центра». Исследование показало, что россияне больше всего боятся произвола властей, болезней и потери близких.

