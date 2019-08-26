В Кремле анонсировали темы переговоров Путина и Эрдогана

В частности, главы государств обсудят взаимодействие Москвы и Анкары «в политической, военно-технической, торгово-экономической и гуманитарной сферах». Помимо этого, по словам представителя Кремля, лидеры обсудят ситуацию на Украине и обстановку в Сирии.

Как отмечает RT, Эрдоган будет находиться в России с краткосрочным рабочим визитом. Турецкий лидер посетит 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Переговоры пройдут после посещения президентом Турции авиасалона.

