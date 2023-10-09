Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию

Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил о подготовке визита президента Махмуда Аббаса в Россию.

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«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», - сообщил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить конфликт между Израилем и Палестиной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он предложил направить в регион чеченских бойцов в качестве миротворцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильРоссияПалестина

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