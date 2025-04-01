Путин: К приезду Си Цзиньпина подготовят насыщенную программу

Председателя КНР Си Цзиньпина ждут в Москве на юбилее Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с министром иностранных дел Китая Ван И он указал, что к приезду китайского лидера будет «подготовлена хорошая, насыщенная программа».

«Председатель Китайской народной республики будет у нас основным гостем», - заключил Путин.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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