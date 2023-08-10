В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии
В столице Кубани вновь откроется отделение диппредставительства Белоруссии. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой, сообщает «БелТА».
По его словам, посольство Белоруссии в настоящее время активно готовится к открытию представительства в Краснодаре. Крутой напомнил, что раньше отделение работало в столице Кубани, но затем его переместили в Ростов-на-Дону.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за готовность вступиться за республику в случае нападения на нее извне.
Евросоюз 3 августа ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис»
- Психолог Наумова рассказала о вреде и пользе курортных романов
- Автоэксперт: стоимость техобслуживания машин увеличится на 15%
- Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России
- В ЛДПР не стали комментировать иск Эйдельштейна о признании сыном Жириновского
- Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума
- Директор Гогунского: Актера не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии
- В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии
- Президент Польши признал неспособность ВСУ провести успешное наступление
- Ученые США опровергли наступление ядерной зимы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru