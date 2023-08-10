В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии

По его словам, посольство Белоруссии в настоящее время активно готовится к открытию представительства в Краснодаре. Крутой напомнил, что раньше отделение работало в столице Кубани, но затем его переместили в Ростов-на-Дону.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за готовность вступиться за республику в случае нападения на нее извне.

Евросоюз 3 августа ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений, передает «Радиоточка НСН».

