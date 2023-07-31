МИД: Россия может вывести ТЯО из Белоруссии после изменения курса США
Обсуждать гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии можно будет после отказа США и НАТО от деструктивного курса. Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, переброска тактического ядерного оружия на белорусскую территорию стала вынужденным решением для обеспечения безопасности Союзного государства, пишет RT.
«Размещение российского тактического ядерного оружия ... стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — указал Полищук.
По его словам, говорить о возможном выводе ТЯО из Белоруссии можно, если западные страны откажутся от антироссийского курса, а США выведут свое ядерное оружие из Европы и ликвидируют соответствующую инфраструктуру.
Ранее Вооруженные силы Белоруссии получили оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который способен применять ракеты в ядерном исполнении. Также часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные снаряды. В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия по территории республики, напоминает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru