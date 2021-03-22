В КПРФ оценили работу задержанного губернатора Пензенской области Белозерцева

Так он прокомментировал задержание главы региона. По его словам, в сфере здравоохранения края актуальным стала доступность медицинской помощи.

Как сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, членство Белозерцева будет приостановлено в ближайшее время.

Напомним, по данным следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения. СК намерен ходатайствовать в суде об их аресте.

