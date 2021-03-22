В КПРФ оценили работу задержанного губернатора Пензенской области Белозерцева
Низкие зарплаты, высокая стоимость квартир, трудности с общественным транспортом являются актуальными проблемами в Пензенской области, которые не были решены при губернаторе Иване Белозерцеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Георгия Камнева.
Так он прокомментировал задержание главы региона. По его словам, в сфере здравоохранения края актуальным стала доступность медицинской помощи.
Как сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, членство Белозерцева будет приостановлено в ближайшее время.
Напомним, по данным следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинения. СК намерен ходатайствовать в суде об их аресте.
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