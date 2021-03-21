СМИ: В Пензенской области не знают, на кого возложить обязанности губернатора

«В настоящее время у правительства региона не имеется юридических оснований для возложения обязанностей губернатора на кого бы то ни было», - заявил собеседник.

По его словам, процедура произойдет только после получения официальных документов из следственных органов.

Устав Пензенской области предусматривает возможность временно возложить обязанности губернатора на вице-губернатора - руководителя аппарата главы региона, председателя правительства области или одного из заместителей главы кабмина. Такая процедура возможна в случае болезни или отпуска губернатора.

При иных обстоятельствах, когда глава региона не может осуществлять свои полномочия, только президент РФ вправе назначить врио губернатора «на период действия указанных обстоятельств».

Ранее Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал телеграм-каналу "Радиоточка НСН" потенциальных приемников Белозерцева. В их числе один из депутатов Госдумы не от правящей партии и сенатор Олег Мельниченко.

«Мельниченко, конечно, может стать губернатором. Он был основным протагонистом Белозерцева в последнее время в отношениях с элитой и основным конкурентом внутри партии власти. И не надо забывать хорошие отношения Мельниченко с правоохранительными органами в связи с его бэкграундом», - отметил эксперт.

