«Наводнение – нож, которым вскрыли нарыв». Названы причины отставки губернатора Левченко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин принял отставку Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.

По словам Пескова, губернатор Иркутской области ушёл в отставку по собственному желанию, передаёт ТАСС. В сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью. Отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.

Винить Левченко за наводнение в Иркусткой области бессмысленно, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. В беседе с НСН он рассказал, что вероятная отставка губернатора связана с малоуправляемостью системы в регионе. Наводнение стало лишь катализатором, заверил эксперт.

«Больших провалов то не было. Кроме того, есть понятие “консенсусный губернатор”, не хочу обидеть никого еще не снятого. Дело даже не просто в наводнении. Дело в недостаточной эффективности управления. Наводнение – штука естественная. В чем Левченко обвинить нельзя, так это в наводнении. Не он же его устроил. Меня лично тогда шокировала история со школой, когда он хотел поехать, а взял и не поехал. А ее потом не восстановили. Я понимаю, что он не может быть везде. Но в той ситуации он должен был жить в этом Тулуне. И дело не в том еще, что он совершал какие-то ошибки. Выяснилось, что система малоуправляема. Оказалось, что в общем в условиях чрезвычайной ситуации уровень управляемости не повышается. Наводнение – это тот нож, которым вскрыли нарыв. Но опять же, нарыв мог быть необязательно в коммунистическом регионе. у нас вообще особой эффективности региональных руководителей нет», объяснил он.

По словам Журавлёва, делать сейчас какие-то прогнозы о том, кто займет место Левченко, пока рано. Однако собеседник заверил, что иметь значение будет не то, какую партию представляет кандидат, а его личные качества.

«Вы заметьте, что на предпоследних выборах у нас целый ряд регионов оппозиция получила. Поэтому это – вопрос конкретный. Вопрос в том, кого партия выставит и коммунистическая, и "Единая Россия". Если кандидат сможет до людей достучаться, его выберут. У нового кандидата есть одно огромное достоинство – он за наводнение не отвечает. Причем и как кандидат от коммунистов, так и кандидат от ЕдРа. Здесь все будет сводиться к личным качествам. Конечно, кандидату от коммунистов будет людей убедить труднее. Не потому, что Левченко уходит или не уходит, а потому у них коммунисты уже были у власти. И рай земной не случился. Поэтому будет труднее. Понимаете, рая не будет нигде на Земле. Но всегда при переходе власти от одной партии к другой противостоящей ей, у избирателя надежда на кардинальное обновление. Все зависит от задачи. Есть задача обязательно поставить единороса во главе области, тогда нужно ставить единороса исполняющим обязанности. С позиции исполняющего обязанности стартовать в губернаторы гораздо проще. Но может быть, ее и нет. Потому что если все губернаторы будут единоросы, то уровень ответственности "Единой России" резко возрастет. А оно надо?», - заключил Журавлёв.

Ранее мнение о том, что наводнение в Иркутской области не является ключевым фактором отставки Левченко в эфире НСН заявлял гендиректора Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. Проблемы, объяснил он, были и ранее. Прежде всего, они касались социальной сферы: более, чем средние показатели, не самая эффективная система власти, элитные конфликты.



